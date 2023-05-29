المنيا: ضبط 4 سيارات محملين بـ81 طن قمح مهربة

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب، محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح بشونة سمالوط المركزية بمدينة سمالوط، وذلك في إطار خطة المحافظة، لمتابعة موسم التوريد وإحكام أعمال التوريد.

وذلك باعتبار محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، وجاء ذلك بحضور، سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، وممثلي مديرية التموين، وعدد من الجهات المعنية وأعضاء لجنة استلام القمح، واستمع نائب محافظ المنيا، خلال الجولة إلى شرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة، مرورًا بلجنة الفرز، حتى إصدار بيان بالوزن وكل التفاصيل.

كما تابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة، والتقى كذلك بالمزارعين أثناء توريدهم لمحصول القمح ووجه لهم الشكر لتعاونهم مع أجهزة الدولة في أعمال التوريد، وأثناء الجولة الميدانية لنائب محافظ المنيا بمركز سمالوط لمتابعة التوريد ،تم ضبط 4 سيارات محملين بمحصول القمح بهدف الاحتكار.

حيث تم إيقاف السيارات وبالإستفسار عن الحمولة وخطوط السير، تبين أنهم محملين بمحصول القمح، ولم يحصلوا على تصريح من مديرية التموين، ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية المخصصة، ووجه نائب المحافظ، بإرسالها إلى الشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان ردة على الطريق الدائري بسمالوط، ووجه نائب المحافظ بفحص أوراقها مع مباحث التموين، وتم ضبط سيارة بها 2 طن و50 كيلو دقيق بلدى مدعم، بغرض الاحتكار على طريق شوشة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.