البابا تواضروس يلتقي الأنبا مكاريوس الأسقف الإريتري (شاهد)

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، نيافة الأنبا مكاريوس الإريتري الأسقف العام، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

رحَّب قداسة البابا بزيارة الأسقف العام، كما تخلل اللقاء موضوعات متنوعة عدة والنقاش في تخص خدمة نيافته خلال الفترة المقبلة مع مراعاة التحديات التي تمر بها المجتمعات.

شارك في اللقاء الرعوي كل من الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

جاء هذا اللقاء بعد ساعات من لقاء البابا مع ممثلي العملي الخدمي والإعلامي بالكنيسة في أول نشاط للبابا بعد عودته مساء أمس إلى أرض الوطن بعد انتهاء جولته الرعوية التي دامت ١٣ يومًا بين الفاتيكان وروما والعاصمة النمساوية فيينا.