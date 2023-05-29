غلق 8 منشأت طبية غير مرخصة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد شنت حملة مكبرة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، بنطاق المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كلها حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 138 منشأة من الحملات، تشمل 70 عيادة خاصة، و 14 مستشفى وعيادة تخصصية، و37 مركزًا طبيًّا ومعملًا، كما تم إصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشآت وفتح6 أخرى.

أشار الدكتور فؤاد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظًا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.