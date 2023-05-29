تشغيل الشباب بقنا: توظيف 300 منذ بداية العام الحالي

أعلنت جامعة جنوب الوادي فى قنا، اليوم الإثنين، اجتياز 124 باحثًا لاختبارات التحول الرقمي، كما أعلنت إدارة تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا، تشغيل 8 فتيات، ضمن 300 عقد للفتيات والشباب منذ بداية العام الحالي.

قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن مركز التحول الرقمي مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

وأوضح أن التحول الرقمي أصبح من متطلبات العصر حيث يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة معا، بالإضافة إلى أنه يسهم في خفض معدلات الفساد.

وأشار الدكتور محمد عبد الصبور مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي إلى أن المركز يواصل عقد الاختبارات الإلكترونية في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي .

وأضاف "عبد الصبور" أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لـعدد (112) متدربًا من الباحثين (دبلوم - ماجستير- دكتوراه ) وذلك ضمن المجموعة رقم (111) بالإضافة إلى عدد (12) من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ضمن المجموعة رقم (112)، وذلك بعد التدريب على برامج التحول الرقمي المستوى المحدَّث من قِبل المجلس الأعلى للجامعات.

شارك في إجراء الاختبارات الإلكترونية الدكتور عماد على منسق الامتحانات بالمركز، والدكتور الأمير حسين منسق التدريب بالمركز.

توظيف 300 شاب وفتاة فى 2023

فى سياق أخر قالت سميه حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا، إنه تم تسليم 8 عقود عمل للفتيات بمصنع للملابس الجاهزة ببهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

وذلك بحضر محمد علي وكيل مديرية القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

وأضافت، أن المحافظة تسعى من خلال إدارة تشغيل الشباب إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب فى مجال القطاع الخاص، وتحرير عقود معتمدة من مديرية القوى العاملة لهم، لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بتلك المنشآت الصناعية.

مشيرة إلى أن إدارة تشغيل الشباب تقوم بدور حلقة الوصل بين الشباب الراغبين فى العمل، وبين المصانع وشركات القطاع الخاص.

يذكر أن إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة نجحت منذ بداية عام 2023 فى توفير حوالى 300 عقد عمل للشباب والفتيات فى قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وتم تسجيل تلك العقود بمديرية القوى العاملة للحفاظ على حقوق العاملين.