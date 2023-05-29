انتشال جثتين من النيل بالمنيا

لقى طالب مصرعه غرقا، بترعة قرية بردنوها فى مطاى شمال المنيا، اليوم الأثنين ، وذلك أثناء تعلم السباحة، فيما تم انتشال جثة اخر من مجرى نهر النيل بمركز ملوى بالمنيا.

كان مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا من مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع طالب غرقا داخل ترعة باحدى قرى مركز مطاى، وانتشال جثة اخر من نهر النيل بمركز ملوى، والمعاينة والفحص، تبين مصرع «ع- ي»، 18 سنة، طالب، مقيم بقرية سيلا بدائرة المركز، مصرعه غرقا بترعة قرية بردنوها فى مركز مطاى، شمال المنيا، وتم تسليمه لاهليته بمعرفة النيابة العامة بعد ان اصدرت التصريح بدفن الجثمان.

فيما تم العثور على جثة غريق طائفة بمجرى نهر النيل أمام مركز ملوى ، وانتقل على الفور فريق الانقاذ النهرى ، وتم انتشال الجثمان، وتبين أنه لشخص يدعى «ك- م-.- 18 سنة»، مقيم بمركز دشنا فى محافظة قنا، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ملوى تحت تصرف النيابة العامة.