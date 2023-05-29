زد يجهز الصعيدي لمباراة منتخب السويس

يسعى الجهاز الفني لفريق زد اف سي بقيادة مجدي عبدالعاطي لتجهيز احمد الصعيدي نجم وهداف الفريق للحاق بالمباراة القادمة امام منتخب السويس في الجولة 28 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية. الصعيدي يغيب عن زد امام الاتصالات والكهرباء .





كان احمد الصعيدي قد غاب من مباراتي زد الاخيرة امام الاتصالات وكهرباء الاسماعيلية لشعورة باجهاد عضلي وياتي تجهيز الصعيدي للحاق بالمباريات الثالثة الهامة المقبلة لدعم خط الهجوم خلال مرحلة الحسم.



زد يبحث رصد مكافات لتحفيز اللاعبين ويواصل الفريق تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني بتركيز شديد حيث يسعى مجدي عبدالعاطي لتحفيز اللاعبين للفوز على منتخب السويس ويبحث الجهاز الفني بقيادة وليد صلاح الدين مدير الكرة ومجدي عبدالعاطي التشاور مع الادارة لرصد مكافات لتحفيز اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

نتائج الجولة 27 ..

نتائج الجولة 27 المجموعة الثانية ويواصل زد اف سي التربع على قمة المجموعة الثانية بعد مباريات الجولة 27 بدوري القسم الثاني ويقترب زد من حصد بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

وفاز زد اف سي على المصريه للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف أحرز أهداف زد محمد سمير من ركلة جزاء وأحمد رفعت وتشارليز وفهد ابوالفتوح.

وأحرز هدف الاتصالات محمد بهاء ورفع زد رصيده من النقاط الى 56 نقطة في المركز الأول وتجمد رصبديد الاتصالات عند 42 نقطة في المركز السادس. فيما خسر السكة الحديد والقناة نقطتين غاليتين في مشوارها نحو الصعود بتعادلهما سلبيا في المباراة التي جمعتهما بالإسماعيلية ويأتي السكة الحديد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ، ويحتل القناة المركز الرابع برصيد 47 نقطة.



كما تعادل الانتاج الحربي مع وادي دجلة سلبيا ليبتعد دجلة خطوة عن الصعود حيث يحتل دجلة المركز الثالث برصيد 51 نقطة ويحتل الإنتاج المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة. وفاز بتروجيت على الإعلاميين بهدف دون رد احرز هدف بتروجيت احمد رضا كما اهدر بتروجيت ركلة جزاء في بداية اللقاء .



وفاز العبور علي الشرقية للدخان 1/2 احرز هدفي العبور عبدالرحمن يوسف وسيف شيكا واحرز هدف الدخان محمود عبدالعاطي وفي مباراة مليئة بالمشاحنات تعادل بورتو السويس مع منتخب السويس 2/2 احرز هدفي منتخب السويس احمد العش ركلة جزاء وانس شندي واحرز لبورتو جون افري وجون افري وفاز مستقبل وطن على كهرباء الإسماعيلية 1/2 تقدم الكهرباء عن طريق مصطفي صفوت واحرز هدفي المستقبل ادهم هيثم واوشا وتعادل الترسانة مع النصر بهدف لمثله.