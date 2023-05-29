شراكة بين أماديوس وNSAS لتيسير حجز تذاكر الرحلات

أعلنت شركة أماديوس، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا السفر، وأنظمة الحجز الخاصة برحلات الطيران، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة NSAS الرائدة في مجال السياحة والسفر بمصر، بهدف دمج أحدث أنظمة أماديوس (Amadeus Quick Connect) مع NDCport نظام B2B البارز في الشرق الأوسط، والمملوك لشركة NSAS.

ويعد نظام (Amadeus Quick Connect) عبارة عن مجموعة من خدمات الويب التي توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى عروض الطيران الممتازة، وتطوير خيارات السفر والرحلات، ويوفر إمكانية البحث ومقارنة الرحلات الجوية عبر الشركات المختلفة.

ووفقًا لهذه الشراكة الاستراتيجية، ستعمل كل من أماديوس و NSAS من خلال NDCport على خلق أحدث الحلول التكنولوجية لحجز الرحلات لجميع الشركاء، والمستخدمين مع تزويد وكالات السفر بالبيانات اللازمة لتوفير محتوى مميز للعملاء، وبأسعار تنافسية، كذلك ستعزز الشراكة مستوى الخدمات التكنولوجيا المقدمة، مما يسمح لكلا الشركتين بالبقاء في مقدمة المحركات التقنية في سوق السياحة والسفر.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من السيد خالد جاد، المدير العام لشركة أماديوس مصر، والسيد سيف بهجت، الرئيس التنفيذي لشركة NSAS للسياحة والسفر، بحضور السيد محمد كمالي، مسؤول المبيعات لكبار العملاء بشركة أماديوس.

قال خالد جاد، المدير العام لشركة أماديوس مصر: "نحن سعداء للغاية بتأسيس هذه الشراكة التي تعكس التزام الشركتين بتعزيز قطاع السفر من خلال تبني أحدث التقنيات لتوفير أفضل خدمة حجز رحلات الطيران للعملاء، كذلك تهدف أماديوس من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة سفر أسهل لعملائها وتوسيع حضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط".



قال سيف بهجت، الرئيس التنفيذي لشركة NSAS للسفر والسياحة: "تعد هذه الخطوة علامة مميزة لشركة NSAS للسفر والسياحة، حيث أن التعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة السفر، أماديوس، يجعلنا في صدارة سوق السياحة والسفر، ومن خلال هذه الشراكة، نضمن التزامنا بتطوير ودعم صناعة السفر في المنطقة، فضلا عن دفع نمو أعمالنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".