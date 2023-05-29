ضبط مركز طبي خاص للنساء والتوليد مخالف بمنيا القمح

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة منيا القمح.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبي خاص مخالف للنساء والتوليد، يعمل دون ترخيص، داخل شقة بالدور الثاني علوي بقرية الشلشلمون مركز منيا القمح، ويديره طبيب نساء وتوليد، دون لافتات، ويقوم بإجراء ولادات قيصرية وطبيعية، ويتم إجراء العمليات داخل الشقة في أوقات مختلفة، وغرفة العمليات غير مستوفاه للاشتراطات الصحية، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يتم تسليم النفايات لمسئول النفايات، ولا يوجد عقد محرقة، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، مما يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتحرير محضر جنحة بقسم شرطة منيا القمح، وجارٍ استصدار قرار غلق للمركز الطبي.

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، موجهًّا بعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولمفتشي الحملة، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.