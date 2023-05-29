فلوج ترعى معرض مبادرة لتمكين المواهب الناشئة في التصوير الفوتوغرافي والفن

ترعى منصة فلوج معرض مبادرة "تمكين" والذي سيقام في يوم 29 من مايو 2023، ومبادرة تمكين هي مبادرة مجتمعية تهدف الي تمكين واتاحة الفرص للمواهب الفنية المختلفة عن طريق خلق شبكة تربط بين الفنانين الكبار والمواهب الشابة من المجتمعات المهمشة بالتعاون مع جمعية تواصل، وهي جمعية تهدف الي تنمية المجتمعات محدودة التنمية والدخل ومن بينهم عزبة خير الله، وهذه المبادرة تحت رعاية منصة Virtual Vibes، وهي منصة افتراضية ابداعية تعرض فنًا متنوعًا من المنطقة العربية وتهدف الي تسليط الضوء على الفنانين غير المكتشفين في مصر وتمكينهم.

كونها شريكا رئيسيا في المبادرة، لعبت فلوج اكثر من دورا كبيرا في انتاج المعرض بالكامل وعرض الاعمال الفنية والصور المقدمة من الاطفال والشباب المشاركين من عزبة خير الله بالأضافة الي رعاية ورش التصوير الفوتوغرافي وتقديم جميع الادوات اللازمة للتصوير مما ساعد المشاركين علي الأبداع وتحقيق اكبر قدر من الاستفادة.

وأشارت فلوج ان مشاركتها في مبادرة تمكين نابع من ايمانها بأهمية تمكين وبناء مهارات المواهب الناشئة ومنحهم الفرصة لأحداث فارق في مجتمعاتهم ومساعدتهم علي خلق أثر مجتمعي فعال من خلال الفن، وهذا عن طريق ربطهم بالفنانين الكبار لتبادل الخبرات والمهارات وتقديم لهم جميع الادوات اللازمة لتطوير مهارتهم ودفعهم للابداع.

والجدير بالذكر أن منصة فلوج هي المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها في مصر التي تقوم ببناء مجتمع يحفز المصورين على الإبداع ، وتساهم في خلق دخل مستدام لهم، ذلك إلي جانب مساعدة العلامات التجارية على سرد قصصهم عن طريق عدسات مصورين ذلك المجتمع ،وتقدم المنصة خدماتها عبر تطبيقين إلكترونيين؛ الأول تطبيق المصورين الذى تم إطلاقه بشكل تجريبى فى مارس 2022 ونجح فى الوصول لأكثر من 30 ألف مستخدم بواقع اكثر من 32 ألف صورة تم تحميلها على التطبيق فى أول سنة من الإطلاق بدافع 69 مسابقة على التطبيق فاز بها 122 مصو ًرا، بجوائز تحفيزية والتطبيق الآخر لمشترى الصور.