ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طامية

شنت إدارة تموين طامية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية والجزارين بدائرة الإدارة، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمركز طامية.

تأتي هذه الحملات لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالمخابز والأنشطة التموينية، ومتابعة أعمال توريد محصول القمح، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

يأتي هذا فى إطار الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وإدارة تموين طامية على الأسواق لضبط المتلاعبين ومنع استغلال المواطنين واحتكار السلع الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية، والتأكد من صلاحية المعروض، ووصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الاجراءات القانونية كافة ضد المخالفين فى حالة ثبوت أى مخالفة، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.



قامت الحملة برئاسة المهندس صلاح حلمي مدير إدارة تموين طامية، وبحضور الدكتورة عبير السيد مدير إدارة الطب البيطري، بالمرور على الأسواق والمحال التجارية بدائرة مركز طامية، وتمكنت من ضبط سيارة ربع نقل تحمل لحوم مجهولة المصدر وبتوقيع الكشف الظاهري عليها من اللجنة البيطرية المرافقة للحملة تبيَّنَ أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على السيارة واللحوم المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم ضد السائق، كما تم تحرير كثير من المحاضر المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات ونقص وزن الخبز ببعض المخابز، والبيع بأزيد على الأسعار الرسمية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

متابعة أعمال توريد محصول القمح بصوامع وشون الفيوم:

وفي السياق نفسه قامت إدارة تموين طامية، بتنفيذ عدة حملات عدة ثابتة ومتحركة على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق المركز، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي والطرق الداخلية المتفرعة من الطريق الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لإحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.