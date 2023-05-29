سائحون يشاركون في إعداد الطعام المصري داخل أحد الفنادق بمرسى علم

شارك عدد من السائحين بأحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر في عملية الطهى واعداد الطعام بأحد الفنادق التي يقيمون بها مرتدين ملابس الطهي ومشاركة الطهاة الموجودين في الفندق في إعداد وتجهيز وجبة الغداء لتعلم تحضير الأكلات المصرية.

وقال أبوالحجاج العماري مدير عام الفندق بمرسى علم إن التجربة تمت تلبية لطلب السائحين للمشاركة في طهي الطعام

حيث كانوا سعداء للغاية و السائح الأوروبي يحب الأكلات المصرية ويحرص على الاستمتاع بها أثناء تواجده داخل المنتجعات السياحية إلا أن هذه المرة السائحين لدينا حرصوا على تعلم طهي الأكلات المصرية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية وشارك السياح في عمل الوجبات والحلويات الخاصة بوجبة الغذاء

هذا وكانت نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم قد نظمت مهرجان الفواكه لإنعاش السياحة على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة وسط تفاعل واستمتاع السياح على أنغام الموسيقى واستخدام كميات كبيرة من أكثر من 10 أنواع فواكه ومشاركة 7 شيفات بغرض الترفيه وتنشيط السياحة و عمل جذب سياحي.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان الفواكه بأن هذه المهرجانات يتم عملها بصفة أسبوعية بهدف الترفيه و الترويج السياحى

لافتا بأن مهرجان الفواكه تم إعداده على الشواطئ المفتوحة مشيرا إلى أن مهرجان الفواكه شهد توافد الآلاف من السائحين السائحين الأجانب من جنسيات أوربية مختلفة

لافتا إلى أن مرسي علم استقبلت خلال الأسبوع الجاري حوالي 20 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متن أكثر من مائة رحلة طيران على ألمانيا وبولندا والتشكيك وايطاليا الأكثر وصولا إلى مرسى علم

وأشار مصطفى ابراهيم مسؤل بالفنادق المنظمة للفعاليات بأنه تم استخدام كميات كبيرة من الفواكه مثل البطيخ والخوخ والعنب والموز والبرتقال والتفاح والكانتلوب والفروالة بمشاركة 7 شيفات في مهرجان الفواكه وسط سعادة وتفاعل السياح على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 متراً فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى و سياحة الغوص فى اجمل مواقع الغوص

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

سياح مرسى علم

سياح مرسى علم

سياح مرسى علم

سياح مرسى علم