الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الدبلومات من غرفة عمليات المديرية

تعليم الغربية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث

ناصر حسن وكيل تعليم
ناصر حسن وكيل تعليم الغربية مع أعضاء غرفة العمليات

 تابع اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023 في يومها الثالث، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالبًا وطالبة الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.


وقد أكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عدده 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٩_١٥١٤٥٢
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