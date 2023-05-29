أول نشاط لقداسة البابا تواضروس بعد عودته من أوروبا (صور)

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، عددًا من ممثلي وسائل الإعلام القبطية، المقروءة والمرئية والإلكترونية في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

استهل اللقاء بترحيب البابا للحاضرون الذين عبروا عن سعادتهم بعودته بعد نجاح زيارته للڤاتيكان والزيارات الرعوية لإيبارشيات القبطية في تورينو وروما، وميلانو، والنمسا.

وألقى قداسته كلمة قصيرة أكد خلالها على سعادته بزيارة الڤاتيكان التي جاءت بناءً على دعوة من جانب الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال باليوبيل الذهبي لعودة العلاقات بين الكنيستَيْن بزيارة المتنيح البابا شنودة للڤاتيكان عام ١٩٧٣، وأضاف قداسة البابا أن الزيارة كانت ناجحة وأن بركة شهداء ليبيا الذين اصطحب وفد كنيستنا أجزاءً من متعلقاتهم ليهديها إلى كنيسة روما كانت ترافق الزيارة، وقدم قداسته ملخصًا لرحلته التي تضمنت زيارة الڤاتيكان بفعالياتها المتعددة ثم الزيارات الرعوية في إيطاليا والنمسا وخضوع قداسته لفحوصات دورية في النمسا للاطمئنان على صحة قداسته وأكد أن نتائجها جاءت مطمئنةً.

أجاب قداسته بعد ذلك عن الأسئلة التي قدمها المشاركون في اللقاء والتي دارت حول ملامح من زيارة قداسته إلى الڤاتيكان ثم الزيارات الرعوية.

واختتم قداسة البابا الحديث بعد إجابة الأسئلة بتقديم تلخيص لما قاله، بأنها كانت زيارة طيبة، تضمنت افتقادًا لأبناء كنيستنا في المهجر، واستمرارًا للعلاقات الطيبة والممتدة بين الكنائس، وأكد قداسته على العمل بالمبدأ الإنجيلي "المَحَبَّةُ لَا تَسقُطُ أَبَدًا" ونصح الحاضرين بالقراءة المتأنية للأصحاح ١٣ من رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الذي يسمى "أنشودة المحبة"، وطلب منهم الحرص على توضيح الحقائق مع الحفاظ على عفة اللسان عملًا بالمبدأ الكتابي "نُشتَمُ فنُبارِكُ".

ثم وزع قداسته هدايا تذكارية على الحاضرين والتقط معهم صورة تذكارية مع الحاضرين في أول نشاط للبابا بعد عودته مساء أمس إلى أرض الوطن بعد انتهاء جولته الرعوية التي دامت ١٣ يوما بين الفاتيكان وروما والعاصمة النمساوية فيينا.