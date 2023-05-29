نرمين محمود ابنة مركز أبو تشت الأولى جمهورياً فى مسابقة الإقتصاد المنزلي

أعلن الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، فوز الطالبة نرمين محمود احمد محمد بالصف الرابع بمدرسة الكرنك للفصل الواحد، بالمركز الأول جمهوريا في مسابقة الاقتصاد المنزلي افضل بحث (نتحضر للاخضر) والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم للعام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقدم مدير عام الإدارة التهنئة الي الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ويحيي الخلاوي مدير التعليم المجتمعي وكل العاملين بتعليم قنا بهذا الفوز المشرف والنجاح المتميز.

وحرص على تقديم التهنئة والشكر والتقدير للطالبة الفائزة ومعلمة المادة كريمة عبدالعزيز محمود وموجه المادة منال عبدالرازق والموجه الاول للاقتصاد المنزلي امل حازم محمود، وحشمت عبدالحميد رئيس قسم التعليم المجتمعي والفصل الواحد لجهودهم المبذولة في تحقيق النجاح.

ومن المقرر ان يتم تكريم الطالبة ومعلمة المادة بوزارة التربية والتعليم من قبل مستشارالاقتصاد المنزلي بالوزارة في وقت لاحق.