تعرف على تاريخ إنشاء مكتبة الاسكندرية

أكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالامس مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب على دعم الدولة الكامل ودعمه شخصيا لمكتبة الإسكندرية ودورها المهم في نشر العلم والمعرفة.

وأشار الرئيس إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عمل مكتبة الإسكندرية وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة وأنماط التعليم المبتكرة، وأنها تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم، واحترام ثقافات كل الشعوب.



وفي هذا الصدد، ترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي تاريخ إنشاء مكتبة الاسكندرية:

يرجع تاريخ إنشاء مكتبة الاسكندرية على يد خلفاء الاسكندر الأكبر بقرار من بطليموس الأول "سوتر" أول ملوك البطالمة الذين توارثوا حكم مصر بعد وفاة الاسكندر

و منذ أكثر من ألفي عام تضم أكبر مجموعة من الكتب في العالم القديم والتي وصل عددها آنذاك إلي 700 ألف مجلد.

ويبلغ ارتفاع المكتبة عشرة طوابق وتقع جميع المستويات السفلية تحت سطح الماء ، وجسم المبني يغوص أسفل الأرض لحماية محتوياته النفيسة من عوامل البيئة الخارجية، حيث تضم 2500 قسم للقراءة تؤدي إلي سبعة شرفات ولقد تم تخزين الكتب أسفل هذه الشرفات لتسهيل الحصول عليها.

وقد استغرق العمل بالمكتبة فترة طويلة حيث بدأت الأبحاث الأثرية عام 1992 ولم يمكن تحديد أية آثار عن للمكتبة القديمة.

وفي أكتوبر عام ٢٠٠٢ تم افتتاح المكتبة الجديدة وقد أخذت مكتبة الإسكندرية الجديدة على عاتقها مسئولية تكريس كل جهودها لإعادة إحياء روح المكتبة القديمة.

تحتوى المكتبة الجديدة على مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بنحو 2 مليون و 153 ألف كتاب بمختلف لغات العالم.

يوجد بها 7 مكتبات متخصصة وهى مكتبة المكفوفين، ومكتبة المواد السمعية و البصرية ، مكتبة الأطفال، ومكتبة النشئ، ومكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط.

كما يوجد بها 3 متاحف رئيسية و هى متحف الاثار و متحف المخطوطات و متحف السادات.

وتضم المكتبة مركز للمؤتمرات، تم بناؤه بشكل معمارى مميز على أحدث الطرز المعماريةةالحديثة، و 7 مراكز بحثية متخصصة، وهي مركز المخطوطات ، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ، مركز الخطوط والكتابة ، العلوم المعلوماتية ، دراسات الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط ، مركز الفنون ، البحوث العلمية ، منتدى الحوار.

كما تحتوي على 9 معارض دائمة وهى معرض الإسكندرية عبر العصور، عالم شادي عبد السلام، روائع الخط العربي، تاريخ الطباعة، كتاب الفنان، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى، معرض محيي الدين حسين: مشوار إبداعي؛ معرض أعمال الفنان عبد السلام عيد، مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين.