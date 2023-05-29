انطلاق العرض المسرحي غيبوبة على مسرح الهناجر الأربعاء

ينطلق الأربعاء المقبل العرض المسرحي “غيبوبة” على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية والذى يقدمه فرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية ضمن فاعليات الموسم المسرحى بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوه، ويستمر حتى الرابع من يونيو .

العرض عن مسرحية "فندق العالمين "للكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، بطولة ياسر أبو العينين، سمية الإمام، آية خميس، ضياء الصادق، مريم جبريل، حسام العمدة، محمود البيطار، علي الصباحى، ميرنا موسى .

تأثير الغيبوية

وتدور أحداثه حول مكان يتجمع فيه مجموعة من البشر يربطهم أنهم كلهم يقعون تحت تأثير الغيبوية، ويتقرر مصيرهم بواسطة مصعد فمن يموت يأخذه المصعد إلى أعلى ومن يكتب له العودة إلى الحياة ينزل به المصعد إلى الأرض.

العرض دراماتورج ياسر أبو العينين، ديكور وملابس ناردين عماد، الأشعار إهداء أحمد زيدان، تأليف موسيقى وألحان اهداء زياد هجرس، توزيع مصطفى حافظ، تنفيذ موسيقى محمد رمضان، غناء صدفه، استعراضات محمد بحيرى، تصميم اضاءة أحمد أمين ، مكياج رامى جمال، هيئة الإخراج على الصباحى،حسن يونس، قطب محمد، مخرج منفذ هالة محمد، دعاية وإعلان خالد مهيب، إخراج حسام التوني.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي.