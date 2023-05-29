الإثنين 29 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84%

اعتمدت منذ قليل الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٤٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ١١٢٧٢١ طالبًا وطالبة نجح منهم ٩٤١٥٢.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٦.٤٤ ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ١٤٥١ طالبًا وطالبة.

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ٩٣.٣٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٤.٨٪.

هذا وقدمت الدكتورة/ نهال بلبع التهنئة لجميع الطلاب متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

ومن جانبه أوضح يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات اعتبارًا من السبت ٣ / ٦ /٢٠٢٣ ولمدة خمسة عشر يوما بمقر الإدارات التعليمية. ومن ناحية أخرى توفقت الطالبات على الطلبة في حصاد الترتيب الأول.

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