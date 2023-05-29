افتتاح 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمطاي

افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، برئاسة المهندس هشام فايز، بفتح 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين ،وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين ، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين،من جانبه قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، انه تم افتتاح 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالمناطق التالية، (امام النافورة بحي جنوب المدينة، والنصف جملة)، وبقري، (أبو عزيز، ومنبال وحلوه وبردنوها وابوان)، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين ، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، ويتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.