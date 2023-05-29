المنيا: استرداد 1565 فدان من أملاك الدولة ببنى مزار

قال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أكد عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية، استردت 1565 فدان، املاك دولة، كان قد تم التقديم عليها على قانون 144 وتم رفض التقنين بمعرفة لجنة البت لعدم الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.