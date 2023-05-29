ضبط 12 طن قمح بغرض الإحتكار بديرمواس في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح.

يأتي ذلك تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه تم ضبط 5 سيارات ربع نقل محملة بـ 12 طن ونصف من محصول القمح بهدف الإحتكار، منها ٣ سيارات ربع نقل محملة بـ ٧ ونصف طن قمح، بنطاق مجلس قروي كفر خزام، وبايقاف السيارات وفحص الأوراق تبين ان اصحابها كانوا في طريقهم لبيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتوجيههم للتوريد بمطاحن ملوي، كما تم ضبط سيارتين ربع نقل محملتين بـ ٥ طن، بهدف الإحتكار، بقرية دلجا، وتم توجيههما للتوريد لشونة البنك الزراعي المصري بدلجا.