«فيصل الإسلامى» يرفع أرباحه 81% خلال الربع الأول من عام 2023

عبد الحميد أبوموسى: تكاتف مؤسسات الدولة يساهم فى عبور الأزمة الاقتصادية

أكد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى، على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة بهدف عبور الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأثنى أبوموسى على الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى ليقود عملية التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة وفقًا لرؤيتها 2030م.

وأشار إلى الدور الفعَال الذى يقوم به القطاع المصرفى فى دعم نمو الاقتصاد المصرى من خلال التمويلات التى يتيحها لقطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة التى وصلت جملتها إلى 4.094 تريليون جنيه فى نهاية عام 2022م بارتفاع 32.1% عن عام 2021.

وكشفت نتائج بنك فيصل الإسلامى خلال الربع الأول من العام الجارى عن تحقيق صافى ربح بعد الضرائب بنحو 2.146 مليار جم مسجلًا ارتفاعًا عما كان عليه فى الفترة المثيلة من عام 2022م مقداره 957 مليون جم ونسبته 80.6%.

وزادت الايرادات التشغيلية بنسبة 17% لتبلغ 1.568 مليار جنيه مقابل 1.340 مليار جم خلال الربع الأول من العام السابق نتيجة ارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 13.7% ليبلغ 1.454 مليار جم مقابل 1.279 مليار جم وارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 86.3% ليبلغ 114 مليون جم مقابل 61.2 مليون جم.

قال محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى، أن ما تحقق حتى نهاية مارس 2023م يعكس نجاح خطة العمل التى تنتهجها إدارة البنك فى مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية والتعامل بكفاءة وحرفية عالية مع تطوراتها على مدار العام ليواصل مصرفنا اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة مع إتاحة منتجات وخدمات رقمية تنافسية تناسب كافة شرائح العملاء مكنته من تحقيق معدل عائد على الأصول بلغ 1.3% ومعدل عائد على حقوق الملكية بلغ 9.1%.

وتابع: نجح البنك فى الوصول بحجم أعماله إلى 169.2 مليار جنيه فى 31/03/2023، أما الأموال تحت الادارة المتمثلة فى جملة ودائع العملاء والأوعية والشهادات الادخارية وجاءت فى نهاية مارس بما يعادل 131.6 مليار جم فتتوزع على ما يقارب 2 مليون حساب يديرها البنك لصالح العملاء.

وأشار المحافظ إلى أن بنك فيصل توسع فى منح العديد من التمويلات للمشروعات بمجالات الصناعة والبترول والكهرباء ومواد البناء والمقاولات والتنمية العقارية والأغذية لتصل أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك إلى 150.6 مليار جم بنهاية مارس 2023م. وبخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونجح بنك فيصل الاسلامى المصرى فى الوصول بنسبة التمويلات لتلك المشروعات إلى 29.83% من اجمالى المحفظة مقابل 25% حد أدنى مقرر من البنك المركزى، أما المشروعات الصغيرة فقط فبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لها 16.76% مقابل 10% حد أدنى مقرر، ونظرًا لأن التوسع الاستثمارى جاء منضبطًا ومدروسًا فقد تراجعت نسبة التمويلات غير المنتظمة إلى إجمالى محفظة التمويلات لتسجل 2.6% فى نهاية مارس 2023م. كما حقق مصرفنا زيادة مهمة فى بند حقوق الملكية بلغت نسبتها 34.8% لتصل إلى 23.6 مليار جم فى نهاية مارس 2023م مقارنة بنهاية عام 2022م.

وأشار أبوموسى إلى أن الادارة تحرص دائمًا على الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبل البنك المركزى المصرى وعلى وجه الخصوص معايير كفاية رأس المال، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر فى نهاية مارس 2023م نحو 24,5% مقابل حد أدنى رقابى 12,5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 12,3% مقابل 3% حد أدنى مقرر.

عن ملف الشمول المالى والتحول الرقمى، قال محافظ بنك فيصل الاسلامى: شارك البنك فى فعاليات يوم المرأة واليوم العربى للشمول المالى من خلال التواجد خارج مقار الفروع لفتح الحسابات والترويج للخدمات والمنتجات المختلفة التى يقدمها البنك لعملائه ولاسيما حسابات الشباب وباب رزق مع عقد ندوات تثقيفية للطلاب فى جامعات طنطا والمستقبل والقاهرة والمنوفية.

وقام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المستقبل تضمن عددًا من المحاور ترتكز على نشر الثقافة المالية بين الطلبة وتقديم التدريب الصيفى للمتميزين منهم مع التعريف بأهم الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه كما أن البنك بصدد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المماثلة مع جامعتىْ الاسكندرية وبنى سويف.

وأطلق البنك خدمة الشراء أون لاين لتضاف إلى مجموعة الخدمات المصرفية المتميزة التى يتيحها لعملائه، كما يستعد لاطلاق خدمة كبار العملاء «Royal Service» وعدد من المنتجات أبرزها منتج البطاقة البلاتينية ومنتج جهز عيادتك فضلًا عن منتج لتمويل شراء سكوتر من خلال المرابحة الاسلامية.

ولفت المحافظ إلى إتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال سياسة البنك التوسعية والانتشار الجغرافى لوحداته فى جميع أنحاء الجمهورية ليصل بذلك العدد الإجمالى للفروع إلى 41 فرعًا تغطى معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية.

كما قام البنك باضافة 17 ماكينة صارف آلى جديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى ليصل عدد الماكينات إلى 567 ماكينة منتشرة بأفضل الأماكن الحيوية ومجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدى مع اضافة خدمة الصارفات الآلية الناطقة على 60 ماكينة موزعة على أنحاء الجمهورية لخدمة ذوى الهمم من أصحاب الاعاقة البصرية.

وحول المسئولية المجتمعية للبنك قال المحافظ إن فيصل الاسلامى له الريادة فى هذا الملف على مستوى وحدات الجهاز المصرفى حيث يوليه أهمية قصوى نظرًا لارتباطه بالمبادرات والأنشطة ذات الطابع الاجتماعى التى توجه للفقراء والمحتاجين الأولى بالرعاية لمساعدتهم فى تحمل ظروف المعيشة فى ظل الاتجاهات التضخمية التى تعايشها البلاد، وعليه فقد توسع البنك فى تأدية دوره الايجابى فى المجتمع من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات الخاصة بالصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى من خلال صندوق الزكاة الذى بلغت جملة موارده فى نهاية ابريل 2023م نحو 1.211 مليار جنيه.