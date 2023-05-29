التعمير والإسكان يرعى معرضى للتوظيف

شارك بنك التعمير والإسكان فى رعاية الملتقى التوظيفى بكل من جامعة ESLESCA والجامعة الألمانية، وذلك ضمن رعايته لسلسلة من الملتقيات التوظيفية لطلاب الجامعات، بهدف إمداد وتعريف طلاب الجامعة وحديثى التخرج الباحثين عن فرص وظيفية بالمعلومات المختلفة فى كافة مجالات سوق العمل، وتمكينهم من فهم متطلبات السوق، كجزء من خطة البنك الداعمة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، للوصول إلى أفضل الكوادر المصرية المتميزة.

قال البنك إن رعايته لهذين الملتقيين، تأتى فى إطار حرص البنك على المشاركة فى المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب فى كافة المجالات، وذلك من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثى التخرج الباحثين عن فرص عمل وتقديم فرص تدريبية ووظيفية لهم تساعدهم فى تحقيق تطلعاتهم المهنية.

ويضع بنك التعمير والإسكان تنمية وتطوير الشباب وتوفير فرص عمل لهم على رأس أولويات خطته الاستراتيجية، فقد شارك البنك برعاية العديد من ملتقيات التوظيف للشباب ومن أبرزها دعمه لأكبر ملتقى توظيفى «خطوة» لذوى الهمم والذى استهدف توفير فرص عمل فى أكثر من 30 مؤسسة لنحو 2000 شخص باحث عن عمل من ذوى الهمم، بالإضافة إلى رعاية أول ملتقى توظيفى بجامعة الجلالة بهدف خلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنمية الشاملة فى المدن الجديدة وفقًا لتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

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حسن غانم