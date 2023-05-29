العلوم الروسية تقرر مصير مختبر فضائي يدرس أشعة غاما

تقرر أكاديمية العلوم الروسية مصير مختبر "غاما – 400" الفضائي الذي يهدف إطلاقه إلى دراسة انبعاثات أشعة غاما في الكون، وفق روسيا اليوم.

وأوضحت رئيس معهد "ليبيديف" الفيزيائي في اكاديمية العلوم الروسية لاريسا ليخاتشوفا قائلة: "لا تزال أكاديمية العلوم تدرس كيف سيتطور المختبر لاحقا، مع العلم أن مشروعه التصميمي جاهز، لكن لم تخصص الحكومة أموالًا لتطوير مرحلته اللاحقة وإعداد الوثائق والمستندات التصميمية في البرنامج الفيدرالي لغاية عام 2025".

وحسب ليخاتشوفا فإن أكاديمية العلوم الروسية تعوّل على أن يدرج المشروع في برنامج "أعوام 2026 – 2023" الفضائي الفيدرالي.

وأعلن مدير معهد الدراسات الفضائية أناتولي بيتروكوفيتش نهاية أبريل الماضي أن الفضاء العلمي يعتبر جزءًا صغيرًا من البرنامج الفضائي الفيدرالي الروسي. ومن السابق لأوانه الحديث الآن عن أولوياته وتطبيق بعض جوانبه في البرنامج الفضائي.

يذكر أن "غاما 400" هو المختبر الفضائي المخصص لدراسة انبعاثات غاما العالية الطاقة في الفضاء وتلقي المعلومات اللازمة لدراسة طبيعة المادة المظلمة في الكون. ويعمل على تحقيق المشروع معهد الدراسات النظامية ومعهد الدراسات الفضائية في أكاديمية العلوم وكذلك جامعة البحوث النووية (ميفي)، أما شركة "لافوتشكين" للإنتاج والعلم فتعمل على تطوير منصة الأقمار الصناعية التي يتوقع أن تنشر عليها مكونات مختبر "غاما – 400" المستقبلي.