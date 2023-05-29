بايدن يطالب الكونجرس بتمريراتفاق رفع سقف الدين العام

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الاتفاق النهائي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لرفع سقف الديون الأمريكية يتجه الآن إلى الكونغرس، داعيًا "المجلسين إلى تمرير الاتفاق"، وفق روسيا اليوم.

وقال بايدن في ظهور قصير أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: "أعتقد أنها خطوة مهمة حقا إلى الأمام"، مضيفا، "إنه (الاتفاق) يزيل تهديد حدوث تعثر كارثي عن الطاولة".

وفي وقت سابق، توصل ممثلو الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونغرس الجمهوريون، إلى اتفاق مبدئي يوم السبت، لرفع سقف الدين القومي للبلاد وخفض إنفاق الميزانية في المشاورات لمنع التخلف عن سداد الديون.

وبحسب Punchbowl News، فإن "الجمهوريين في مجلس النواب توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين".

ويوم الجمعة، أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونغرس أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد في الخامس من يونيو المقبل، وليس الأول من يونيو، كما كان متوقعا في السابق.