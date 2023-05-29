بدء التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية الخميس

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يوم الخميس المقبل 1 يونيو 2023.

ويستمر فتح باب التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

ويتاح للمسئولين في المدارس الحكومية طباعة كشوف بيانات المتقدمين إليها خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يوليو 2023 حتى تتخذ اللجنة المختصة الإجراءات الخاصة بالقبول بها.

رابط التقديم في المدارس الحكومية

وتسجّل المدرسة الحكومية إلكترونيًا موقف القبول أو عدم القبول المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف تسليم أو عدم تسليم ملف التقدم بالمدرسة.

ولتقديم ولي الأمر لابنه للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية على (اضغط هنا).

ضوابط التقديم في المدارس الحكومية

ويشترط للتقديم في المدارس الحكومية ألا يقل عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائى عن ست سنوات ولا يزيد على تسع سنوات.

وفور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات.

ويجرى تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 6 يوليو 1989.

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني.

وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وخلال فترة التقدم الإلكتروني يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بأن يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط).

ويجب الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.

أما بالنسبة للطلاب الوافدين، يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.

ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، مع ضرورة الإعلان فى مكان ظاهر بالمدارس والإدارات التعليمية والمديرية.