تفاصيل تطوير سلالات جديدة من الدواجن في مصر (فيديو)

قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر تسعى لإنتاج سلالات جديدة من الدواجن تصل إلى 14 سلالة ، مؤكدا أنه سيكون لهذه السلالات تأثير إيجابي على المنتج والمستهلك خلال الفترة المقبلة.

الدواجن تمثل نسبة 70% من البروتين الحيواني

وأضاف "ثروت الزيني" خلال مداخلته الهاتفية برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"،مساء اليوم الأحد أن الدواجن صناعة عالمية ومتطورة بشكل كبير وينتج عنها ملايين من الدواجن ، كما أن الدواجن تمثل نسبة 70% من البروتين الحيواني ويجب أن يكون خلفها أبحاث علمية ضخمة وعمل جاد.

تطوير سلالات الدواجن بشكل كبير على مستوى العالم

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن كبرى مراكز البحث والشركات المهتمة بالدواجن اجتمعوا، لتطوير سلالات الدواجن بشكل كبير على مستوى العالم بهدف تطوير صناعات الدواجن.

وأكد أن كيلو الدواجن كان يلزمه في البداية أكثر من 3 كيلو من الأعلاف ونتيجة التطوير يتم إنتاجه من كيلو ونصف حاليا ، وكانت الدجاجة تنتج 110 بيضة سنويا لكنها حاليا تنتج 300 بيضة ، مشيرا إلى أن الصناعة القوية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مصر كان لديها سلالات خاصة لكن لم يتم تطويرها بشكل كاف

وأشار إلى أننا لابد أن نواكب التطور العالمي بعد أن احتكرت الولايات المتحدة معظم السلالات، مشيرا إلى أن مصر كان لديها سلالات خاصة بها تم العمل عليها لكن لم يكن بالشكل المطلوب ولذلك يتم تطوير هذا الأمر

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تعرض منتجي ومربي الدواجن إلى خسائر في التكلفة النهائية لمنتج بيض المائدة، موضحا أن سعر تكلفة الكرتونة يبلغ 115 جنيهًا، في حين يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 85 إلى 90 جنيهًا.

وأضاف أن سعر بيض المائدة الأحمر في المزارع يبلغ 85 جنيهًا، والأبيض 78 جنيهًا، موضحا أن إنتاج كرتونة من البيض يستلزم 5 كيلو جرامات من علف البياض البالغ سعر الطن منه في الأسواق 23 ألف جنيه.

وتابع: «القدرة الشرائية للمواطن المصري ضعيفة، وتوجد مشاكل محدش.. النهاردة بيشتري بيض في ظل أن الإنتاج جيد»، مشيرا إلى أن الشعبة تدرس في التوقيت الحالي؛ حل تلك الأزمة الراهنة بالتصدير للخارج، والذي من شأنه أن يعزز من مصدر دخل الدولار وتقوية الاقتصاد المصري، فضلا عن زيادة فرص العمل.

وشار إلى استقرار أسعار الدواجن في المزارع ليتراوح سعرها على مدار الأيام العشرة الماضية بين 61 إلى 64 جنيهًا، مؤكدا أنه يعد سعرًا عادلا في ظل ما يشهده السوق من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأكد أن الفترة المقبلة؛ قد تشهد انخفاضًا أكثر في سعر الدواجن؛ شريطة استمرار تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق؛ نتيجة الإفراجات الجمركية الأخيرة، مشيرا إلى انخفاض طن العلف إلى 24 ألفًا خلال الآونة الأخيرة.