البابا تواضروس يصل أرض الوطن استعدادًا لعيد مجيء المسيح مصر (صور)

وصل منذ ساعات، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى أرض الوطن بعد رحلة رعوية استغرقت ثلاثة عشر يوماً زار خلالها الفاتيكان والايبارشيات القبطية في روما وفيينا والكشف الطبي الدوري بأحد مستشفيات النمسا.



واستهل البابا تواضروس زيارته بإيطاليا من خلال الكلية الحبشية هناك وزيارة السفراء ثم التقى قداسته ببابا الڤاتيكان قداسة البابا فرنسيس وذلك بمناسبة مرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعشر سنوات على أول زيارة لقداسة البابا تواضروس للڤاتيكان.

كما شملت الجولة الرعوية إيبارشية تورينو وروما، وإيبارشية ميلانو، بإيطاليا واستمر فيها ٩ أيام، ثم زار النمسا لإجراء الكشف الطبي وزيارة وتفقد الأقباط بفيينا.

وخلال هذه الزيارة ارسل البابا عدة رسائل للعالم المسيحي واحد على أن المحبة هي السلاح المناسب لمواجهة اشرار الأرض وكل من رفع سلاح العنف أمام الأبرياء فليكن السلام والمحبة هو ظلالهم الآمن رافعين تعاليم المسيح ومبادئ الكتاب المقدس.



وتستعد الكنيسة القبطية برئاسة قداسة البابا لإقامة احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر يوم الأربعاء بكنيسة ابي سرجة في مصر القديمة بحضور الآباء الأساقفة والكهنة واخبار الكنيسة.

تباركت وتشرفت أرض مصر بزيارة العائلة المقدسة إلى أرضها بدءًا من الفرما في العريش وتل بستا والدلتا ث القاهرة ومصر القديمة والمعادي وصولًا إلى أرض الصعيد واستقرارها بدير المحرق 6 أشهر وعدة أيام، في رحلة مرت على 25 محطة تقدست كل منها بأيام مكوث يسوع المسيح الطفل وأمة البتول السيدة مريم العذراء والقديس يوسف البار النجار إلى أكثر من 3 سنوات وعدة أشهر.

وتشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة والذي أصبح عيدًا سنويًا في 1 يونيو، تشهد الكنائس احتفالًا واقامة القداسات الإلهية وإعادة تذكير الشعب المصري بمرور ومباركة نهر النيل بجريان المباركة إذ حملت هذه المياة العائلة المقدسة خلال تجولهم من المعادي إلى الصعيد في الذهاب والإياب.



ويترأس الاحتفالية قداسة البابا تواضروس الثاني، بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، وعدد كبير من الآباء الأساقفة وكهنة الكنائس القبطية ورموز الإعلام والمجتمع المصري في احتفالية هى المرتقبة لتخليد ذكرة مجئ السيد المسيح والعذراء مريم أرض الكنانة ومباركتها في الكتاب المقدس "مبارك شعبي مصر".

