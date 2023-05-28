طقس سيئ.. إغلاق ميناء نويبع تعرف على حالة الجو والأرصاد

طقس سيئ يسود البلاد خلال الساعات المقبلة، ما جعل الأمر يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة بعد إغلاق ميناء نويبع البحري.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين، وتوقعت أن يسود البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت، أن يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائلا للبرودة فى أخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

حالة الرياح والأمطار

وهناك أيضًا نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيره للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، والأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساءً نظرًا لسوء الأحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 30-37 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 4-6 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

فيما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

كما أصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

درجات الحرارة في المحافظات الاثنين 29 مايو:

القاهرة الكبرى العظمى31 و الصغرى21

الوجه البحري العظمى 31 والصغرى 21

السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى19

جنوب سيناء العظمى34 والصغرى 24

شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22

جنوب الصعيد العظمى 38 و الصغرى 26