أشرف صبحي يتوقع حصد 10 ميداليات في أولمبياد باريس 2024

خلال اجتماعه بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب..

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية مُمثلة في الوزارة تعمل مع جميع أفراد المنظومة الرياضية، مضيفاً أنه فيما يخص مراكز الشباب وغيرها 60 أو 70%؜ منها تم تنفيذه والباقي إما لا يزال في البرنامج وينفذ أو جزء منه تقصير مننا كوازارة ونسعى لعلاج هذا الأمر وحل كل المشكلات، وذلك رداً على سؤال النائب أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول تطوير مراكز الشباب، وهل تتم الصيانة بشكل دورى وهل هناك لجان متخصصة؛ لأن أحيانا تكلفة الصيانة توفر مبالغ بملايين الجنيهات.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن الحكومة لم تتوقف عن اتخاذ إجراءات قوية لمنع ظاهرة هروب اللاعبين،

وقال وزير الرياضة، "بحثنا فوجدنا أن ظاهرة هروب اللاعبين بدأت بعملية التجنيس، وأن الوزارة لا تتوقف عن محاولات تحجيم الظاهرة، وتقديم كل الدعم للاعبين المصريين، كما اننا نتعامل مع ملف هروب بعض اللاعبين من المعسكرات من خلال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن تقديراته تذهب إلى تراجع وانكماش تلك الظاهرة.

اجتماع الدكتور أشرف صبحي مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

وفي اجتماعه مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، توقع وزير الشباب، أن تحصد مصر 10 ميداليات في أولمبياد باريس، حيث تحرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لجميع الاتحادات الرياضية لرفع اسم مصر في كافة المحافل، متابعا: "أنا مساند لكل اتحاد ولو في مشاكل سنعمل على حلها.. كلنا نحرص على اسم البلد"، مشيراً إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة في الألعاب الفردية، ولكن مهما نحقق من بطولات في تلك الألعاب، إذا حدث هزيمة في مباراة كرة قدم للمنتخب القومي سيُقال إن مصر "مفيهاش رياضة" قائلا: "كرة القدم هي مزاج عام الشعب المصري".

وأشار أشرف صبحي إلى أن الوزارة تتعامل مع هروب بعض اللاعبين من المعسكرات، من خلال الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن أحد لاعبي الإسكواش الذي هرب للخارج استطاع أبناء منتخب مصر هزيمته "رايح/جاي"، متسائلا أين متاعبه النفسية رغم تلك الهزائم.

ووجه الوزير حديثه للنواب وأعضاء الاتحادات: "نضع أيدينا في أيديكم للوصول إلى حلول لتلك الظاهرة، لافتا إلى أنه رغم تخفيض موازنة الوزارة، إلا أن ذلك لن يؤثر على دعم المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية وسيتم تقديم كل الدعم، مؤكداً مساندة ودعم كافة الاتحادات الرياضية من هدف المصلحة العليا وحصد الميداليات الأوليمبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر الأوليمبين والبارالمبين وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية والأولمبياد القادم، مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة في الوزارة خلف كل لاعب يريد المشاركة في المحافل الدولية ورفع اسم مصر عاليًا.