كأس مصر.. إنبي يتراجع عن قراره بالإنسحاب من مباراة فيوتشر

تراجع فريق إنبي عن قراره بالأنسحاب من مباراة فيوتشر التي يستضيفها ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

وكان إنبي قد قرر عدم إستكمال المباراة إعتراضاً على إحتساب هدف التقدم لفيوتشر والذي سجله محمد رضا بوبو.

واثار الهدف احتجاجات كبيرة بعدما لمست الكرة حكم المباراة نادر قمر الدولة الا أنه احتسب الهدف، قبل اللجوء لتقنية الفار.

ومع لجوء حكم المباراة لتقنية الفار فوجئ بعطل في شاشة عرض اللقطات داخل الملعب ليتوقف اللعب لأكثر من ربع ساعة حتى يتم إصلاح هذا العطل.

وبعد عودة تقنية الفار للعمل قرر حكم المباراة التمسك بقراره بإحتساب الهدف، ما اشعل غضب فريق انبي ليقرر الجهاز الفني والاداري سحب اللاعبين من ملعب المباراة وعدم استكمالها قبل أن يتم العدول عن هذا الموقف بعد دقائق.

شوط أول سلبي بين فيوتشر وإنبي في كأس مصر

جاءت أحداث الشوط الأول حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين، حيث بدأ فريق فيوتشر بضغط مبكر وإستحواذ على وسط الملعب بحثاً عن التقدم بهدف مبكر.

نجح دفاع فريق انبي في التصدي لهجمات فيوتشر بينما غعتمد تامر مصطفى المدير الفني للفريق البترولي على الهجمات المرتدة السريعة.

وهدد فريق انبي دفاعات فيوتشر بأكثر من فرصة خطيرة مستغلاً الهجمات السريعة وانطلاقات طرفي الملعب أحمد عيد ومروان داوود، الا أن الرعونة في انهاء الهجمات حالت دون اهتزاز شباك أي من الفريقين خلال هذا الشوط.

تشكيل فيوتشر لمواجهة إنبي في كأس مصر

وجاء تشكيل فريق فيوتشر لمباراة إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى:محمود جنش.

في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمود مرعي - سعد سمير.

في خط الوسط: جوزيف جوناثان - كريم نيدفيد - مهند لاشين - محمد رضا - عمر كمال عبد الواحد - ناصر ماهر.

في خط الهجوم : أحمد عاطف.

تشكيل إنبي لمباراة فيوتشر في ثمن نهائي كأس مصر

في المقابل ضم التشكيل الأساسي لفريق انبي في هذا اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

في خط الدفاع : مروان داود - أحمد كالوشا - سيف الخشاب - خالد رضا - أحمد عيد.

في خط الوسط : عبد الرحمن عماد - مصطفى شكشك - مودي ناصر - أحمد نادر حواش.

في خط الهجوم : كريم الطيب.