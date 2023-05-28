طقس السعودية.. تحذير من حالة الجو وسقوط الأمطار

حذر المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في السعودية، مؤكدأ أنه من المتوقع هطول الأمطار الغزيرة والسيول، على عدة مناطق يصاحبها نشاط في الرياح.

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد من سوء طقس السعودية مجددًا خلال الأيام المقبلة، بعد الارتفاع التدريجي الذي شهده طقس السعودية في درجات الحرارة، موضحًا أنه من المتوقع هطول الأمطار على مناطق متفرقة في السعودية.

سيول وأمطار في السعودية

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، يشهد طقس السعودية، سماء غائمةً، إلى جانب الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بالرياح النشطة ما يؤدي لإعاقة الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة، مؤكدة أن ذلك سيؤثر على مناطق من الحدود الشمالية، تبوك والجوف، ومن المتوقع أن يتبعها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن مناطق سقوط الأمطار في السعودية ومنها نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وقد أوضح خالد الزعاق، أن المملكة ستشهد صيف شديد الحرارة هذا العام، مع ارتفاع تدريجي في الطقس.

دعاء سقوط المطر.. ربّ أعني ولا تعن عليّ

ودعاء سقوط المطر يبحث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”دعاء المطر اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا الّلهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته مُطرنا بفضل الله ورحمته.. اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين، اللهم آمين، اللهم في وقت نزول المطر استودعتك كل دعاء فاضَ به قلبي وكل امنيه تمنيتها وجعلتها في ودائعك وكل ما انت به عليم، اللهُم بهذا المطر لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء و ادفع عنا كُل هم و بلاء و اجعله صيباً نافعاً يا رب.