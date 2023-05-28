عمر خيرت يكشف مفاجأة عن رأيه في أغاني المهرجانات (فيديو)

أبدى الموسيقار الكبير عمر خيرت إعجابه بأغنية "بنت الجيران"، قائلا: "أغنية حلوة وهذه الموسيقى لها وقتها وحسن شاكوش صوته حلو، وأحمد سعد صوته جميل جدا وبحت صوته حلوة جدا"، ولكن لم تعجبني كلمات أغنية ملطشة القلوب، "وحشة جدا وأرفض الإسفاف".

من حق كل شخص الاستماع لما يعجبه من الأغاني حتى لو راب أو مهرجانات

وأكد عمر خيرت، في حوار مع الدكتورة هالة سرحان بعد تكريمه في معرض أبو ظبي للكتاب، خصت به برنامج "حديث القاهرة"، مساء اليوم الأحد عدم اعتراضه على الاستماع إلى أي موسيقى ومن حق كل شخص الاستماع لما يعجبه من الأغاني حتى لو راب أو المهرجانات، قائلا: "يبقى السؤال هل هذا المؤلف الموسيقى راب أو مهرجانات هيعيش ولا هتمشي.. ولا يصح إلا الصحيح".

وكشف الموسيقار عمر خيرت، عن تلقيه اتصال ذات مرة من الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب لإبداء اعجابه بموسيقى مسلسل ضمير أبلة حكمت، متابعا: "تلقيت تليفون وبرد بالصدفة لقيته محمد عبد الوهاب واتصل عليا يهنئني على موسيقى مسلسل ضمير أبله حكمت".

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل غنائي وسط جمهوره في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك غدًا الإثنين 29 مايو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا.

وكانت دار الأوبرا المصرية قد أضافت هذا الحفل للموسيقار عمر خيرت بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفليه السابقين الذين أقيما يومي 10 و 11 مايو بصحبة الأوركسترا أوبرا القاهرة والمايسترو العالمي ناير ناجي.

حفل الموسيقار عمر خيرت في دار الأوبرا

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل باقة كبيرة من ألمع المقطوعات الموسيقية التي يتفاعل معها الجمهور باستمرار، ومنها: "إعدام ميت"، "الخواجة عبد القادر"، "غوايش"، "فيها حاجة حلوة"، "ضمير أبلة حكمت"، "اللقاء الثاني".

شروط حفل عمر خيرت في دار الأوبرا

وضعت دار الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وهى كالتالي:

- يتم فتح أبواب المسرح لدخول الجمهور في تمام الساعة السابعة مساءً على أن يبدأ الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- ممنوع الدخول بدون ارتداء الكماكة.

- ضرورة الإلتزام بالزي اللائق بالمكان، وممنوع ارتداء الشورت.

- الدخول من البوابات المخصصة للتعقيم وقياس درجة الحرارة.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأفراد مع وجود مسافات آمنة.

- ممنوع الجلوس في غير المقعد الذي تم حجزه ومدون في التذكرة.

- ممنوع دخول الأطفال الذين أقل من 7 سنوات.

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أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في الأوبرا

كما تم طرح أسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت في دار الأوبرا المصرية، والتي جائت مقسمة إلى 3 فئات، وهم: الأولى 1260 جنيهًا، والثانية بـ 1010 جنيهًا، أما الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 610 جنيهًا، ويتم تقديم حفلات الموسيقار عمر خيرت بأسعار تذاكر مخفضة مقارنة بأسعار المسارح الخاصة بسبب إقبال الجمهور على حفلاته.

حفل عمر خيرت في الأهرامات

ومن المقرر أن يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفل غنائي كبير في الأهرامات على خشبة مسرح الصوت والضوء، وذلك في شهر يونيو المقبل.