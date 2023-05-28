تامر أمين ينتقد علاقات أردوغان الخارجية.. تحتاج إلى إعادة نظر (فيديو)

قال الإعلامي خيري رمضان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولايته الجديدة أمامه مسئوليات كبيرة جدا توجه تركيا وأزمة اقتصادية طاحنة، فضلا عن علاقات تحتاج إلى إعادة نظر مع تردد أخبار عن أنه سيزور القاهرة،

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، مساء الأحد: "فوز أردوغان برئاسة تركيا لمدة خمس سنوات قادمة معناه أننا قاعدين مع أردوغان شويه تانية".

أردوغان وصف فوزه بالانتخابات بأنه تكريس للديمقراطية في تركيا

وتابع: “أردوغان احتفل بفوزه ووزع الأموال على الغار في أسرته ووصف فوزه بالانتخابات التركية بأنه تكريس للديمقراطية في تركيا وأكد أن بلاده لن تدعم المثلية ونعتبر كيان العائلة وحقوق المرأ من المقدسات لدينا”

وهنأ عدد من قادة الدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه بولاية رئاسية جديدة، وذلك قبل أن تعلن النتائج بشكل رسمي، فيما اعتبرت النتيجة محسومة بحسب نتائج أولية.

وتلقى أردوغان بعض التهاني حتى قبل صدور النتائج بشكل رسمي، فيما تتوالى التهاني في غضون الساعات المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة، قائلا إن الفوز دليل على تقدير الشعب التركي للعمل المتسم بنكران الذات الذي يقوم به أردوغان ولسياسته الخارجية المستقلة.

وأضاف بوتين: "نحن نقدر بشدة إسهامك الشخصي في تعزيز العلاقات الروسية التركية الودية والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات".

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس التركي، لانتخابه لولاية جديدة.

جاء في بيان للرئاسة الجزائرية على فيسبوك:

إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا.

أغتنم هذه السانحة السعيدة لأشيد بالعلاقات الثنائية الـمتميزة القائمة بين بلدينا، ولأعرب لكم عن إرادتنا القوية للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب، بما يستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين.

أمير قطر

كتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تغريدة على "تويتر" هنأ فيها أردوغان قائلا: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

الرئيس الأوكراني

قال فولوديمير زيلينسكي على حسابه في تويتر: "أهنئ رئيس تركيا بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "نحن نعتمد على زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلداننا، وكذلك تعزيز التعاون من أجل أمن واستقرار أوروبا".

الرئيس الصومالي

كتب الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود باللغة التركية على موقع تويتر: "مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان".



