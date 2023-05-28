جرعة مخدرة تنهي حياة شاب في بولاق الدكرور

جرعة زائدة من المواد المخدرة،تنهي حياة شاب ومفارقته الحياة في بولاق الدكروربمحافظة الجيزة ، وتوصلت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تفاصيل أنهاء حياة شاب بسبب المخدرات

وكانت البداية بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص بمنطقة بولاق الدكرور.

وبإجراء التحريات حول الواقعة ؛ تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أسفر عن مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إصابة فرد أمن داخل مول شهير بأكتوبر

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، القبض على عاملين بالتعدى على فرد أمن بالضرب والشروع في قتله داخل مول شهير بـ مدينة 6 أكتوبر.

وكانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، إشارة من مستشفى زايد التخصصي بوصول فرد أمن 30 عاما، بمول شهير في مدينة 6 أكتوبر مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وحالته غير مستقرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالحديث مع والد المصاب، والذي أفاد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد زملاء نجله في العمل بحدوث مشاجرة بين نجله وبين 2 عمال بسوبر ماركت بداخل المول محدثين إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين،وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعةوتحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيق.

كلاب ضالة تعقر 22شخص في اوسيم

وقد عاشت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة حالة من الذعر ، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرض 22 شخصًا، بينهم 17 طفلاً لحالات عقر من كلاب ضالة وشرسة انتشرت بصورة كبيرة في المدينة وقراها المختلفة.

وكانت البداية بتلقى مدير قطاع شمال الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى أوسيم المركزي حالات عقر كلاب ضالة.

وبانتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ ، وتبين بالفحص إصابة 22 حالة عقب كلب بجروح متفرقة، انطلقت فرق عمل من الشرطة ومديرية الطب البيطري لمطاردة نحو 50 كلبا ضالا.

وكشفت التحريات تلقي 11 مصابًا الإسعافات اللازمة وغادروا مستشفى إمبابة العام بعد أخذ المصل وتحويل ١١ مصابًا آخرين إلى مستشفى أم المصريين لعدم وجود مصل السعار.

وخلف الواقعة عدد من المصابين هم: عبد المنعم منصور، ٣٠ سنة، عبد الرحمن صلاح ٢٣ سنة، محمد إبراهيم ٦ سنوات، عصام عيد ١٣ سنة، آدم أسامة ٧ سنوات، خالد مجدي ١٠ سنوات، كارما حسن ٧ سنوات، مروان محمد ١٧ سنة، محمود عبد الغفار ٥ سنوات، سعد محمود ٨ سنوات جميعهم مصابين بجروح سطحية وعميقة باليد والذراع يخضعون للعلاج بمستشفى إمبابة العام ولؤي صبري ١١ سنة، محمد زكريا ١٣ سنة، هناء عبد الهادي ١٧ سنة، جلال محمد ١٢ سنة، فريدة محمد ٦ سنوات، ميادة أشرف ٢٧ سنة، عبد الرحمن عصام ١٣ سنة، طاهر محمد ٣٠ سنة، سعد سيد ١٣ سنة، هبة أحمد ١١ سنة ومحمد أحمد ١٦ سنة.