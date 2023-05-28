كأس مصر.. إنبي وفيوتشر يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي وفيوتشر بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين، حيث بدأ فريق فيوتشر بضغط مبكر وإستحواذ على وسط الملعب بحثاً عن التقدم بهدف مبكر.

نجح دفاع فريق انبي في التصدي لهجمات فيوتشر بينما غعتمد تامر مصطفى المدير الفني للفريق البترولي على الهجمات المرتدة السريعة.

وهدد فريق انبي دفاعات فيوتشر بأكثر من فرصة خطيرة مستغلاً الهجمات السريعة وانطلاقات طرفي الملعب أحمد عيد ومروان داوود، الا أن الرعونة في انهاء الهجمات حالت دون اهتزاز شباك أي من الفريقين خلال هذا الشوط.

تشكيل فيوتشر لمواجهة إنبي في كأس مصر

وجاء تشكيل فريق فيوتشر لمباراة إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى:محمود جنش.

في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمود مرعي - سعد سمير.

في خط الوسط: جوزيف جوناثان - كريم نيدفيد - مهند لاشين - محمد رضا - عمر كمال عبد الواحد - ناصر ماهر.

في خط الهجوم : أحمد عاطف.

تشكيل إنبي لمباراة فيوتشر في ثمن نهائي كأس مصر

في المقابل ضم التشكيل الأساسي لفريق انبي في هذا اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

في خط الدفاع : مروان داود - أحمد كالوشا - سيف الخشاب - خالد رضا - أحمد عيد.

في خط الوسط : عبد الرحمن عماد - مصطفى شكشك - مودي ناصر - أحمد نادر حواش.

في خط الهجوم : كريم الطيب.

نجم فيوتشر يكشف حقيقة إنضمامه للأهلي

كشف محمد رضا بوبو نجم فريق فيوتشر حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إنضمامه بشكل رسمي لصفوف الأهلي عقب غنتهاء منافسات الموسم الجاري.

ورد بوبو على غنباء انضمامه لصفوف الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك ” قائلاً: “ اخًواتي واهل بلدي وحبايب قلبي والناس كلها الي مبسوطة طبعا انا لو ف حاجه رسمي واكيد اول ناس هفرحكو والله بس و لسه مفيش حاجه حصلت لسه عندي 6 ماتشات ف الدوري مهمين ان الواحد يحقق الهدف اننا نلعب افريقيا وعندنا قبل نهائي كاس رابطه وكاس مصر ”.

وتابع: “ مفيش اي حاجه وان شاء الله لو ف حاجه رسمي اول ناس هفرحكو والله الف شكر علي الرسايل والفرحة الي باينه عليكو ادعولي ربنا يكرم ف الي جاي ان شاء الله والخيرة فينا اختاره الله ، وأنا دلوقتي لاعب في نادي فيوتشر وده شرف كبير ليا ”.