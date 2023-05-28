"إيجي براند" مشروع تخرج بـ "إعلام الأزهر" يستعرض جهود الحكومة لدعم الصناعة

تحت شعار "صنع في مصر" نجحت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر في تصميم موقع إلكتروني خاص بالصناعة المصرية، تهدف من خلاله إلى تقديم خدمة إخبارية مفصلة عن كافة الصناعات المصرية واستعراض كل ما هو جديد وعرض المزايا الظاهرة والخفية والوقوف عند المشكلات والعمل على إيجاد حلول لها.

جهود الحكومة المصرية في دعم وتنشيط القطاع الصناعي

وعلى غرار المبادرة الوطنية «ابدأ»، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، استعرض موقع "إيجي براند" جهود الحكومة المصرية في دعم وتنشيط القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

من جانب آخر، قام موقع "إيجي براند" برصد واستطلاع آراء الخبراء والمسئولين عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة المصري، وكيفية مواجهة هذه التحديات من خلال الإمكانات المتاحة.

وقال أحد طلاب المشروع "لقد قمنا من خلال هذا الموقع بعرض وتطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبناها خلال فترة الدراسة، وتحويلها إلى مشروع عملي يعبر عن أفكارنا ويخدم مجتمعنا، ويعرض جهود الحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعة بشكل خاص، لقدرته على دفع الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.