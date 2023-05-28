الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

"إيجي براند" مشروع تخرج بـ "إعلام الأزهر" يستعرض جهود الحكومة لدعم الصناعة

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت شعار "صنع في مصر" نجحت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر في تصميم موقع إلكتروني خاص بالصناعة المصرية، تهدف من خلاله إلى تقديم خدمة إخبارية مفصلة عن كافة الصناعات المصرية واستعراض كل ما هو جديد وعرض المزايا الظاهرة والخفية والوقوف عند المشكلات والعمل على إيجاد حلول لها.

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حياة كريمة مشروع تخرج طلاب إعلام الأزهر

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طلاب إعلام الأزهر يصورون فيلم وثائقي عن القمح بعنوان "الذهب الأصفر"

جهود الحكومة المصرية في دعم وتنشيط القطاع الصناعي

وعلى غرار المبادرة الوطنية «ابدأ»، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، استعرض موقع "إيجي براند" جهود الحكومة المصرية في دعم وتنشيط القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
من جانب آخر، قام موقع "إيجي براند" برصد واستطلاع آراء الخبراء والمسئولين عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة المصري، وكيفية مواجهة هذه التحديات من خلال الإمكانات المتاحة.

وقال أحد طلاب المشروع "لقد قمنا من خلال هذا الموقع بعرض وتطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبناها خلال فترة الدراسة، وتحويلها إلى مشروع عملي يعبر عن أفكارنا ويخدم مجتمعنا، ويعرض جهود الحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعة بشكل خاص، لقدرته على دفع الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

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الجريدة الورقية