أردوغان يفوز بالانتخابات.. علاقات تاريخية مع مصر وزيارة مرتقبة للقاهرة

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية ثالثة لرئاسة تركيا؛ ما جعله يتصدر مؤشر البحث جوجل، فيما تحدثت تقارير عن زيارة مرتقبة للقاهرة.

فيما قال محمد عامر، مدير وحدة الدراسات التركية بمركز العرب للأبحاث والدارسات، إن هناك ملفات سيُكمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السير فيها عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيستمر في ملف التقارب مع مصر ومن المتوقع عودة عمل السفارات.

فتح السفارتين المصرية التركية بعد الانتخابات

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد: هناك مصادر عديدة تكلمت عن إمكانية فتح السفارتين المصرية التركية بعد الانتخابات، وربما يعقد لقاء قمة بين الرئيسين السيسي وأردوغان، ونقل عن مصادر أنه ربما تكون هناك زيارة لأردوغان لمصر بعد فوزه بالانتخابات.

وتابع: سيكون هناك مزيد من التفاهم بين تركيا وأردوغان وتنحية لبعض القضايا الخلافية خاصة وأن هناك قضايا خلافية كبيرة بين البلدين في ملفات مثل الملف الليبي والتواجد التركي في شمال سوريا وغاز شرق المتوسط ولكن قررنا ننحي الخلافات وخلق بيئة مناسبة للتفاهم والتقارب".

أرضية صلبة لعودة العلاقات لطبيعتها مع تركيا

وكان قد أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك أرضية صلبة لعودة العلاقات لطبيعتها مع تركيا.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة ممتدة وتاريخية، كذلك أوضح أنه أجرى مع نظيره التركي مباحثات مهمة وشفافة، مشيراً إلى مناقشة مسألة التطبيع الكامل للعلاقات مع تركيا.

وعبر عن أمله في استمرار التواصل والتنسيق مع تركيا، لافتاً إلى أنه بحث مع نظيره التركي العمل على استعادة العلاقات على مستوى السفراء.

وأكد وزير خارجية مصر أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا لم تتأثر رغم الفتور بين الجانبين، لافتاً إلى السعي لاستكشاف مجالات تعاون جديدة مع تركيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، إن زيارته للقاهرة هدفها تحسين العلاقات الثنائية، مؤكداً أنه يتطلع لزيارة نظيره المصري إلى تركيا مجدداً، مضيفا أن مصر كانت من أولى الدول التي وقفت مع بلاده في كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن العلاقة بين تركيا ومصر تاريخية ويجب تعزيزها، وأنه يعمل مع نظيره المصري على تسهيل عقد لقاء بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.