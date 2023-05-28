رابطة الأندية تعلن أفشة أفضل لاعب في الجولة 22 للدوري

أعلنت رابطة الأندية فوز محمد مجدي أفشة نجم وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الجولة 22 لبطولة الدوري الممتاز.

وقاد محمد مجدي أفشة الأهلي لتحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شئ، بعدما افتتح التسجيل بهدف رائع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقدم أفشة الذي استعاد ذاكرة التهديف في تقديم مستوى مميز امام الطلائع ليستحق لقب أفضل لاعبي الجولة، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة.

أفشة لاعب الأهلي

الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

على جانب آخر أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي لمباراة سيراميكا مساء اليوم على ملعب التتش، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

وخاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، فيما أدى الحراس تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وبدأ حمدي فتحي برنامجه التأهيلي المصغر بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، وقام بالجري حول الملعب على هامش المران وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وواصل محمد الشناوي وعلي لطفي، حارسا الفريق، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للمشاركة في المران الجماعي، وقام الثنائي بالجري حول الملعب على هامش المران.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٥٩ نقطة من إجمالي ٢٣ مباراة خاضها في المسابقة.

الأهلي يوضح آخر تطورات إصابة حمدي فتحي

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, إن حالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، وإن اللاعب سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأجرى حمدي فتحي أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء غد على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.