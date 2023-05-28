قائمة الاتحاد السكندري للقاء بيراميدز في الدوري

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا " الإثنين"ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووقع اختيار زوران على كل من :-

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل و صبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، السيد سالم ، أحمد فهد .

خط الوسط: ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد، محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ، محمد محمود ، عمار حمدي ، ميسي ، محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو واوستن اموتو و عموري.