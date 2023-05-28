الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

قائمة الاتحاد السكندري للقاء بيراميدز في الدوري

فريق الاتحاد
فريق الاتحاد

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا " الإثنين"ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووقع اختيار زوران على كل من :-

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل و صبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، السيد سالم ، أحمد فهد .

خط الوسط: ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن، عبدالغني محمد،  محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ، محمد محمود ، عمار حمدي ، ميسي ، محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو واوستن اموتو و عموري.

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