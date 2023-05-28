برشلونة يعزز تصدره لـ الليجا بفوز سهل على ريال مايوركا

حقق فريق نادي برشلونة الإسباني الانتصار بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب فريق ريال مايوركا، والتي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد كامب نو، ضمن مواجهات الجولة 37 من مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023.

ملخص مباراة برشلونة وريال مايوركا

سجل أهداف برشلونة كل من أنسو فاتي في الدقيقة الاولى من عمر اللقاء، واضاف نفس اللاعب الهدف الثاني الشخصي وللبلوجرانا في الدقيقة 24، وهي النتيجة التي انتهت بها مجريات الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل جافي الهدف الثالث للكتالوني في الدقيقة 70، وشهدت المباراة بطاقة حمراء على اللاعب امات نيدياي ديدهيو في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول كان له أثر كبير على حسم اللقاء مبكرًا.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 88 نقطة في المركز الاول من الترتيب، جمعها من 28 انتصار والتعادل في 4 مباريات وخسارة 5 مواجهات، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الثاني في الترتيب.

على الجانب الأخر، استقر رصيد ريال مايوركا عند 47 نقطة في المركز الثاني عشر من الترتيب، وكان قد خسر في 16 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وفاز في 13 لقاء.