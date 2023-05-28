براءة 12 شخصًا في أمريكا بعد 400 عام من الحكم.. "خطأ قضائي"

قضية إعدام جماعية لـ11 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، تعود من جديد بعد 400 عام من إطلاق الحكم، وذلك بعد أعلنت إحدى الولايات بأمريكا، تبرئة 12 شخصًا كان تم إدانتهم بالسحر خلال الحقبة الاستعمارية في أمريكا.

براءة أشخاص في أمريكا بعد الحكم عليهم بـ400 عام

وبرّأت الولاية الأميركية هؤلاء الأشخاص، والذي كان قد صدر قرار بإعدام أحد عشر شخصاً منهم شنقاً بعد محاكمات بتهمة السحر في ولاية كونيتيكت في منتصف القرن السابع عشر، فيما أعفي أحدهم من هذه العقوبة.

وعقب عدد من البت في الأمر، أقر المسؤولون في ولاية كونيتيكت، هذا الأسبوع ببراءة هؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم، وهم تسع نساء ورجلان، ووصف القضاة في كونيتيكت ما حدث وإعدام الأشخاص بأنه "خطأ قضائي".

إعلان براءة 12 شخص في أمريكا بعد 400 عام

وبعد إعلان براءة الأشخاص، رحبت جمعية "سي تي ويتش ترايل إكزونيريشن بروجكت"، في بيان لها بتصويت المسؤولين في كونيتيكت، وإعلان براءة الـ12 شخص الذين كان تم اتهامهم بالسحر، وكانت هذه الجمعية التي ينتمى لها أحفاء هؤلاء الأشخاص قامت بحملة لصالح إعادة حقوق الأشخاص المعنيين بعد وفاتهم.

سلسلة من أربعة نصوص عن السحر تحمل عنوان “تاريخ السحر في أمريكا الشمالية"

نشرت الكاتبة الشهيرة "جيه.كيه.رولينج" مؤلفة روايات هارى بوتر سلسلة من أربعة نصوص عن السحر تحمل عنوان “تاريخ السحر في أمريكا الشمالية"

وتنشر النصوص يوميا منذ يوم الثلاثاء وحتى الجمعة على موقع “بوترمور” الاليكترونى، وتهدف للتمهيد للفيلم المرتقب بشدة والقائم على سلسلة هاري بوتر ويحمل اسم (فانتاستيك بيستس آند وير تو فايند ذيم) أو الكائنات السحرية وأماكن وجودها ومن المقرر أن يعرض في نوفمبر القادم.

وقال موقع "بوترمور" إن نص الثلاثاء يحمل عنوان "القرن الرابع عشر-القرن السابع عشر" ويصحب القراء "في جولة عبر القرون للكشف عن بدايات مجتمع السحر في أمريكا الشمالية وكيف استخدم السحرة السحر دون العصا السحرية".

أما نص يوم الأربعاء فيلقي الضوء على “الأخطار التي واجهها السحرة في العالم الجديد” في حين يكشف نص يوم الخميس "لماذا اتخذ مركز السحر الأمريكي خطوات لإخفاء المجتمع السحري السفلي".