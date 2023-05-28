وزير الاتصالات يفتتح مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة

بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطنى المحافظة لتنمية القدرات الرقمية للأسر الأكثر احتياجاً، لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر حياة كريمة لهم. وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد.

وخلال اللقاء؛ تم استعراض أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بمحافظة الوادى الجديد للمساهمة فى خلق نموذج عمل جديد يضمن استدامة أعمال التحول الرقمى، ويعزز الوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام؛ وذلك طبقاً لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

حضر اللقاء الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات.

زار الدكتور عمرو طلعت محافظة الوادى الجديد لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة أيضا افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، وتفقد نموذج لوحدات العلاج من البعد بمستشفى الخارجة التخصصى، بالإضافة إلى تفقد مبنى بريد السلام، وكذلك تفقد مدرستى التربية الفكرية والأمل للصم بالخارجة بعد أن تم تجهيزهما تكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب.