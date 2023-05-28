تعليق أحمد موسى على فوز أردوغان بالانتخابات التركية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدم في الانتخابات التركية بنسبة تزيد على 52%، مقابل أكثر من 47 % من الأصوات لصالح مرشح المعارضة كليجدار أوغلو.

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترب من حسم نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، للولاية الثالثة على التوالي.

أردوغان سينتقل إلى قصر الرئاسة بأنقرة لإلقاء خطاب الفوز:

وأوضح أحمد موسى أن أردوغان كان يتابع نتائج فرز الانتخابات الرئاسية من منزله في إسطنبول، وسوف ينتقل إلى قصر الرئاسة بأنقرة لإلقاء خطاب الفوز.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك فرحة في الكثير من المدن التركية مع قرب الإعلان الرسمي بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لمدة خمس سنوات قادمة.

المناطق المنكوبة بفعل الزلزال رجحت كفة أردوغان:

وشدد على أن المناطق المنكوبة بفعل الزلزال الأخير الذي هز تركيا رجحت كفة أردوغان في الفوز.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان تلقى تهنئة من أمير قطر، ورئيس الحكومة الليبية، ورئيس الحكومة الفلسطينية بفوزه في الانتخابات.

وحسب النتائج النهائية، التي نشرتها وكالة الأناضول للأنباء، فقد حصل أردوغان على نحو 52 في المئة من الأصوات، مقابل نحو 47 في المئة لمنافسه كليجدار أوغلو.

وكان الرئيس التركي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد أن كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 مايو.

وفي الجولة الأولى، حصل كليجدار أوغلو على 44.9 بالمئة من الأصوات مقابل 49.5 بالمئة لأردوغان.

وجاء فوز أردوغان في جولة الإعادة، أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو، وبذلك يتمكن من الفوز بولاية ثالثة.

ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات 85.01 %.

وشهدت شوارع تركيا احتفالات لأنصار أردوغان بعد اقترابه من تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة "تي آر تي" أنه تم تسجيل اقتراع أكثر من 60 مليون شخص خلال الجولة الثانية للانتخابات، بينهم 4.9 مليون شخص أدلى بصوته للمرة الأولى.

وصرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر، عقب انتهاء التصويت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحًا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.

ويشار إلى أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، فاز فيها تحالف الشعب بزعامة رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان، وقاد أردوغان الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 49.52% من إجمالي الأصوات، وهو ما تطلب إعادة التصويت لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.