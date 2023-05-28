انتخابات تركيا.. مرشحو المعارضة فريسـة أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه بجولة الإعادة في انتخابات تركيا على منافسه كمال كليجدار أوغلو.

انتخابات تركيا واحتفالات أنصار أردوغان

وشهدت جولة الإعادة في انتخابات تركيا تنافسًا كبيرًا بين المعارضة في تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، وخلال الـ3 دورات الانتخابية كان تنافس كبير بين المعارضة والرئيس التركي أردوغان.

أردوغان

وكان التنافس بين رجب طيب أردوغان مرشحين المعارضة في 3 دورات انتخابية هو الأقوى، وكان لأردوغان وشريحته الانتخابية رأي أخر ونجاحه خلال الدورات الماضية.

بداية من الانتخابات الرئاسية التركية في عام 2014، والتي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو، والذي لم يستمر التنافس بينهما طويلًا، وأطاح أردوغان بمرشح المعارضة من الجولة الأولى، وفاز أردوغان بنسبة 53.2%.

جولة الإعادة في انتخابات تركيا

أردوغان

وكانت انتخابات تركيا في 2014، هي المرة الأولى التي يختار الناخبون الأتراك رئيسا للجمهورية في انتخابات عامة، بعدما كان البرلمان التركي يتولى انتخاب رئيس البلاد.

في الانتخابات الرئاسية التركية في 2018، رشحت أحزاب المعارضة مرشح أخر وهو محرم اينجه، وحصل أدروغان على 52% من الأصوات وعبر من الانتخابات.

فوز أردوغان في انتخابات تركيا 2018

وفاز أردوغان في انتخابات تركيا 2018، وحصد الغالبية المطلقة من الأصوات الصالحة خلال انتخابات 2018 بـ52,5% من الأصوات، وحصل منافسه محرم إينجه على 31,7 بالمئة.

وأعلنت لجنة الانتخابات العليا التركية 2018، أن هناك 56 مليون و322 ألف و 632 ناخباً سيدلون بأصواتهم في 180 ألف صندوق داخل البلاد، ويدلي 3 ملايين و47 ألف و328 ناخبا بأصواتهم في الخارج، ويشكل النساء 50.76 بالمئة من الناخبين.

وعادت المنافسة من جديد، لكن هذه المرة بشكل أشرس مما كانت عليه خلال الجولات الماضية في الانتخابات التركية 2014 و2018، والذي فاز فيها أردوغان على المعارضة ومرشحي المعارضة.

وزاد التنسيق بين أحزاب المعارضة في كمال أوغلو ومحرم اينجه، إلا أن اينجه خرج من الصراع الانتخابي قبل بدايته بـ3 أيام، وفاز أردوغان على كمال أوغلو بعد جولة الإعادة في الانتخابات التركية 2023.