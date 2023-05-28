المهندس عادل الجندي: إحياء مسار العائلة المقدسة يعالج موسمية السياحة في مصر

أعلن المهندس عادل الجندي منسق الأعمال تطويرات في مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمصر، في وزارة السياحة والآثار، عن وضع المشروع حالياً في كلمته التي ألقاها خلال الحفل بكنيسة العذراء بحارة زويلة.

وأشار في كلمته أنه تم الانتهاء من كثير المحطات الخاصة برحلة العائلة المقدسة في مصر وقال إن هناك بعض أعمال التطوير في منطقة اسيوط لإنهاء شروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر.

وأكد أن رحلة العائلة المقدسة في مصر كانت يد العون لشعب مصر وليس فقط على الجانب الروحي بل الإنساني والإقتصادي، وقال :"انا سعيد باعتباري ممثل عن جهد الدولة في احياء هذا المسار".

واستطرد إن الدولة تعمل على تمهيد الطرق المحيطة بالمسار من أجل إقامة المشاريع العالمية والتي ستود على مصر بعائد سياحي واقتصادي كبير.



وأضاف أن هذا المشروع سيجعل مصر في منطقة عالمية كبيرة وهامة نظرا لأن المسيحية هى اكبر ديانة حول العالم والذي يُقدر مصر باعتبارها هى من رمز حماية المسيح وان هذا المشروع سوف تعالج مشكلة كبيرة في السياحة بمصر و التوقيت وسوف يعالج موسمية السياحة المصرية.

وقال إن مشروع العائلة المقدسة سوف يجعل مصر تحاكي القواصد العالمية وسوف يحقق دخل محلي للمواطن الذي يعمل في المناطق التي تتبع مسار العائلة المقدسة في محافظات مصر.