إزالة حالتين بناء بدون ترخيص وتعدٍ علي أراضي زراعية بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 2حالة تعدي مخالفا للقانون بمدينةدشنا وقرية فاو قبلي، بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائبيه قاسم عبدالرضي، والحسيني صبري وباستخدام معدات الوحدة المحلية تمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح عبداللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أن إزالة اليوم ، عبارة عن اسوار بالطوب الابيض والأسمنت وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.