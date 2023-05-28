تطورات حالة حمدي فتحي قبل موقعة نهائي أفريقيا

كشف أحمد أبو عبلة رئيس دكتور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي , عن الحالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية في التدريبات الجماعية قبل مباراة طلائع الجيش .

وإن اللاعب سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد البيضاوي المقرر لها يوم 4 يونيو الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة

وتمرن حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

خضع حمدي فتحي أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء غد على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر، أشاد الحساب الرسمي لكرة القدم فيفا ، بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني ، في تغريدة عبر موقع التوصل الإجتماعي تويتر منذ قليل.

وقال حساب الفيفا عن اللاعب : حامي عرين الأهلي ومنتخب مصر

محمد الشناوي أثبت مرارًا أنه من خيرة ما أنجبت الكرة العربية في السنوات الأخيرة.

جاهزية الشناوي ..

وأكد النادي الأهلي أمس السبت ، جاهزية محمد الشناوي لخوض مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي المقرر إقامتها في الرابع من شهر يونيو المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي على أن يخوض الأحمر مواجهة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء 11 من الشهر ذاته.

فيما يغيب حمدي فتحي لاعب وسط الأحمر عن الأهلي في مواجهة الذهاب بالقاهرة ، عقب تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال مشاركته الساعات الماضية في مران الأهلي ، ليتم بشكل مبدئي تشخيص الإصابة وتحديد 3 أسابيع فترة غياب عن الملاعب.

كان الأهلي قد نجح في تحقيق فوزًا هامًا يةن الجمعة الماضي على نظيره طلائع الجيش في الدوري الممتاز بثنائية من دون رد عبر كل من محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ليواصل الأحمر تصدره لمسابقة الدوري والاقتراب لاستعادة اللقب الغائب منذ موسمين .

وفي هذا الإطار ، أشار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على أهمية الفوز المحلي المتتالي، مشددًا على أن انتصار الأحمر الأخير على الطلائع مهمًّا وصعبًا على حساب فريق عنيد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة على ستاد الكلية الحربية لحساب منافسات بطولة الدوري الممتاز.