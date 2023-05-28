الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ليستر يودع البريميرليج

رسميا..ليستر سيتي وليدز يهبطان رفقة ساوثهامبتون إلى الشامبيونشيب

احباط لاعبو ليستر
احباط لاعبو ليستر سيتي بعد الهبوط

هبط ليستر سيتي وليدز يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “الشامبيونشيب”، بعدما تواجد الثنائي في المركز التاسع عشر والثامن عشر في جدول ترتيب البريميرليج.

رغم فوز ليستر سيتي في مباراته الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة هدفين لهدف أمام وست هام يونايتد، لكنه هبط بعد انتصار منافسه الأقرب إيفرتون على نظيره بورنموث بهدف نظيف، ليتفوق عليه بفارق نقطتين ويصبح في المركز السابع عشر، فيما يودع ليستر البطولة.

وكان ليستر سيتي يحتاج للفوز مع خسارة أو تعادل إيفرتون على الأقل من أجل الاستمرار في الدوري الإنجليزي لكنه لم يحدث ليودع بطل البريميرليج في 2016 مسابقة الدوري الممتاز.
 

وهبط ليدز يونايتد بعد سقوطه أمام توتنهام برباعية مقابل هدف، ليفشل في الخروج من دائرة الهبوط ليظل في المركز التاسع عشر، ويملك 31 نقطة، ويهبط معه ليستر سيتي صاحب المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة، وينجو إيفرتون الذي انتصر بهدف نظيف على بورنموث ليرفع رصيده إلى 34 نقطة.

ليستر وليدز يودعان البريميرليج

وتعادل ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير مع ليفربول بنتيجة 4-4 بعد مباراة مثيرة شهدت تقدم ليفربول في البداية بهدفين نظيفين، قبل أن يحول أصحاب الدار النتيجة إلى 4-2 ، قبل أن يعود الريدز في النتيجة ويتعادل في دقيقتين بنتيجة 4-4.
 

بطل البريميرليج 2016 يودع المسابقة
 

وكان ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في عام 2016، عاد إلى البريميرليج في 2013، قبل أن ينجح بقيادة مدربه الإيطالي رانيري في تحقيق اللقب من توتنهام الذي نافسه على الدوري.

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أرقام سلبية لليستر سيتي بعد هبوط للشامبيونشيب
 

أصبح ليستر سيتي رابع فريق يتوج بالبطولة ويهبط خلال العشر سنوات التي تليها، بعد ليفربول  إيبسويتش تاون  بلاكبيرن، ليستر سيتي.

كما أن ليستر سيتي أصبح بهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى أكثر نادي تعرض للهبوط من البريميرليج إلى الشامبيونشيب، وتعتبر تلك المرة الثانية عشر في مسيرته التي يهبط إلى الدرجة الأولى.

 

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