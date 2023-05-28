مصر تحتضن 95 ألف نازح سوداني وتقدم لهم أرقى الخدمات

احتضنت مصر أكثر من 95 ألف نازح سوداني، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحتى الآن، وتأتي هذه الخطوة دعمًا للشعب السوداني الشقيق، لتوفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان.

ويستقبل معبر قسطل البري بين البلدين يوميًا نحو 3 آلاف نازح سوداني، وتقدم لهم أفضل الخدمات من الأتوبيسات والحافلات لنقل الوافدين لمحطة السكك الحديدية، أو موقف الأقاليم للتوجه إلى الأماكن التى يرغبون بالإقامة فيها.



كما تم تزويد المرسى الشرقي، والمسار الملاحي بالإضاءة، لتشغيل العبارات النيلية سواء التابعة للوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل، أو عبارات القوات المسلحة لنقل الوافدين من السودان.



ومع زيادة عدد العيادات المتنقلة في منافذ الوصول، تم توقيع الكشف الظاهري على الوافدين في عيادات الحجر الصحي، والكشف عن أي أمراض معدية، والدفع بكميات من أدوية الطوارئ، وكذلك تجهيز عيادة المشورة للحوامل وفريق من الجامبيا بكل منفذ لرش وتطهير الأتوبيسات القادمة.

وتستمر مصر في جهودها لنقل الرعايا المصريين والأجانب من السودان نظرًا لظروف الحرب الدائرة هناك واستقبال السودانيين النازحين والفارين من جحيم الحرب.



ويذكر أن مصر تقدم خدماتها لأكثر من 4 ملايين سوداني، يتمركزون نحو 56% في محافظات مصر.