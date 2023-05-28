حيلة غريبة لتهريب 5000 قرص كبتاجون من سوريا لقطر .. فيديو

عثرت وزارة الداخلية السورية، على آلاف حبوب الكبتاجون مخبأة داخل علب طعام، ومغلفة لطمس معالمها، لضمان تمريرها إلى قطر.

وضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق، 5 آلاف حبة كبتاغون مخدرة، مخبأة بطريقة سرية ضمن علب تحتوي مواد غذائية معدة للنقل إلى الخارج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: "إن فرع مكافحة المخدرات بدمشق يضبط 5 آلاف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة بطريقة سرية ضمن علب تحتوي مواد غذائية معدة للنقل إلى خارج القطر، وألقي القبض على شخصين من مروجيها".