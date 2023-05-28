الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حيلة غريبة لتهريب 5000 قرص كبتاجون من سوريا لقطر .. فيديو

حبوب الكبتاجون
حبوب الكبتاجون

عثرت وزارة الداخلية السورية، على آلاف حبوب الكبتاجون مخبأة داخل علب طعام، ومغلفة لطمس معالمها، لضمان تمريرها إلى قطر.

وضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق، 5 آلاف حبة كبتاغون مخدرة، مخبأة بطريقة سرية ضمن علب تحتوي مواد غذائية معدة للنقل إلى الخارج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: "إن فرع مكافحة المخدرات بدمشق يضبط 5  آلاف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة بطريقة سرية ضمن علب تحتوي مواد غذائية معدة للنقل إلى خارج القطر، وألقي القبض على شخصين من مروجيها".

 

مواد متعلقة

تصريح معادي للروس يورّط أمريكا

السعودية وأمريكا يرصدا انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار في السودان

83.99% نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية التركية

أردوغان يوجه رسالة للشعب قبل إعلان النتيجة

مياه البندقية تتلون بالأخضر الفسفوري

قطة عالقة تهز بيروت.. تفاصيل

لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة (شاهد)

وزير الري يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه
الجريدة الورقية